السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا حلف أبناء وقبائل شبوة برئاسة الشيخ علي بن حسن دوشل، قبائل شبوة كافة للاحتشاد واتخاذ موقف بشأن قضية "السليماني" الذي توفي في معتقل لتشكيلات الانتقالي.

وكان صدام حسن السليماني توفي في معتقل سري تديره قوات اللواء الثاني دفاع شبوة في مطار عتق، بعد أسبوع من اختطافه من منزله بضواحي المدينة، ورفضت عائلته استلام جثته، وطالبت بالتحقيق في ملابسات مقتله تحت التعذيب.

وقال الحلف في بيان له: "يدعو حلف أبناء وقبائل شبوة برئاسة الشيخ علي بن حسن دوشل قبائل شبوة كافة للتجمع غدا السبت الساعة الثانية ظهرا في منطقة الكرموم قرى آل سليمان بناءا على دعوة الشيخ أبو بكر بن فريد العولقي وآل سليمان للوقوف على قضية المرحوم صدام حسين مجرب السليماني والذي توفى بعد اعتقاله بإسبوع دون امتثاله للنيابة او المحكمة".

وأكد حلف أبناء وقبائل شبوة على موقفه الثابت برفض كل أعمال عدائية أو مداهمات خارج الأطر القانونية، مشدد على وقوفه ومساندته أبناء وقبائل شبوة كافة فيما تراه وتجمع عليه من مواقف تؤكد الحفاظ على أرواح وحقوق أبناء شبوة كافة. وجدد الحلف دعوته لتفعيل مؤسسات واجهزة القضاء لمحاكمة واثبات أي تهم ضد أي مواطن وفقا للشرع والقانون