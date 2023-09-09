شرطة عدن توضح الصدام الذي حدث بين المهاجرين الأفارقة

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت إدارة شرطة عدن، اليوم الجمعة، إنها فضت اشتباكا بين مجاميع من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي في عدد مديريات العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن.

وذكرت إدارة أمن عدن في بيان: "تابعت بحرص بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها عدد من المديريات، يومي الخميس والجمعة، والناتجة عن شجار بين مجاميع من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، قبل أن تأخذ منحى تصاعديًا وأعمال شغب تسببت بأضرار بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة".

وأضاف البيان، "إزاء ذلك، كان حريًا بالأجهزة الأمنية، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، التدخل لفض الاشتباك حفاظًا على الأرواح والسكينة العامة للمواطنين، وفق القواعد والإجراءات القانونية"، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا خلال الاشتباك بين الطرفين.

وشدد على أنَّ "ما شهدته عدن جراء هذه الأحداث المؤسفة يتطلب معالجة جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، وقد سبق لإدارة أمن العاصمة والسلطة المحلية والجهات الحكومية، أن ناشدوا في أكثر من خطاب ومناسبة جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، دون أي استجابة".

وأكدت شرطة عدن حرصها على تقديم كافة التسهيلات والشراكة والتعاون في سبيل إيجاد معالجة حقيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، مجددة مناشدتها للمجتمع الدولي، ومنظمة الهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكافة الجهات ذات العلاقة، للتدخل العاجل، والتحرك وفق خطة عملية مزمنة لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد أمن واستقرار المدينة.

ودعا البيان، وسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى توخي الحذر، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء المصادر المضللة، ونشر المعلومات المغلوطة.

يأتي ذلك في وقت أفادت مصادر محلية بمقتل مهاجرين اثنين في اشتباك اندلع بين مهاجرين اثيوبيين من قومية الأورمو واخرين من قومية الامهرة في مديرية الشيخ عثمان، مشيرة إلى أن الصدامات بين الجانبين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي