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مليشيا الحوثي تعترف بمصرع احد قاداتها برتبة لواء دون الإشارة لمكان مصرعه الاسم

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قالت مليشيات الحوثي إن قيادي رفيع من جماعتها ينتحل رتبة لواء لقي مصرعه في إحدى جبهات القتال.

وأعترف إعلام المليشيا، ان القيادي الحوثي البارز مهدي عسكري جميل البهكلي، الذي ينتحل رتبة لواء قتل في إحدى الجبهات دون الإشارة لاسمها.

وفي كل اعتراف لمليشيا الحوثي، تحجب اسم الجبهات التي يسقط عناصرها فيها، وتكتفي بذكر ما تسميها معركة النفس الطويل.

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