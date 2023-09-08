الضالع.. إصابة مواطن برصاص قناص حوثي شمال مريس

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أصيب مواطن، الجمعة8/9/2023، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الارهابية شمال منطقة مريس محافظة الضالع.
وذكرت مصادر محلية، أن أحد قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركز في موقع الحومري بمنطقة العرفاف، استهدف المواطن عبدالولي علي بن علي الشرعبي بقرية “أدمة” شمال منطقة مريس.
وأوضحت المصادر، أن المواطن أصيب إصابة خطيرة في رأسه، أثناء ما كان يعمل في مزرعته، وتم نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج