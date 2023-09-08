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مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين غرب تعز

الجمعة 08 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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باغتت مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الجمعة، المدنيين غرب تعز بقصف مدفعي مكثف.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الارهابية، شنت منذ ظهر اليوم وحتى الساعات الأولى من المساء، قصفاً عشوائياً على منازل المواطنين في قرية الصياحي بمديرية صبر المواد.

وأكدت المصادر ان القصف الحوثي خلف خسائر مادية في بعض المنازل دون سقوط ضحايا بشرية.

وتواصل مليشيا الحوثي الارهابية جرائمها بحق المدنيين العزل في مختلف المناطق المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز.

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