البحرية البريطانية تكشف عن حيلة حوثية لتحويل السفن من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة

الجمعة 08 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت البحرية البريطانية عن حيلة لمليشيا الحوثي لتحويل السفن التجارية من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها.

وحذرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، في بلاغ لها الخميس، من وجود كيان ينتحل صفة الآلية الأممية للتفتيش يعمل على توجيه السفن التجارية نحو موانئ الحديدة، الخاضعة لمليشيا الحوثي.

وقالت الهيئة إنها تلقت معلومات عن وجود كيان ينتحل شخصية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن الواقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً إلى ميناء الحديدة، الخاضع لجماعة الحوثيين، غرب البلاد.

ولم تورد الهيئة في بلاغها أي تفاصيل إضافية حول هذا الكيان أو الجهات التي يتبعها، أو المصادر التي زودتها بهذه المعلومات، مع العلم أنها تتلقى معلوماتها من العديد من منظمات الأمن البحري داخل المنطقة بما في ذلك مجموعة متنوعة من مراكز العمليات البحرية وسلطات الموانئ.

وطالبت الهيئة البريطانية، السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة، بضرورة توخي الحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

يذكر أن هيئة عمليات التجارة البحرية هي أحد الفروع التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تنشط في مهمة مكافحة القرصنة وتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر العرب، وتأمين خطوط التجارة الدولية في المنطقة