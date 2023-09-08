مرصد حقوقي يحذر من خطورة ألغام حوثية جرفتها السيول جنوب الحديدة

الجمعة 08 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذر مرصد يمني متخصص بتوثيق ضحايا وآثار المتفجرات ، من خطورة الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي التي جرفتها السيول على حياة المزارعبن جنوب محافظة الحديدة.

وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” اليوم الخميس: “الفلاحون في محافظة الحديدة حياتهم معرضة لمخاطر كبيرة، بعد أن جرفت السيول الأخيرة عبوات ناسفة مموهة وألغام حوثية على المزارع في مديرية حيس، جنوب المحافظة”.

وأضاف أن آلاف المزارعين في المحافظة فقدوا مصادر رزقهم جراء تلوث مزارعهم بالألغام والعبوات والمتفجرات زرعتها مليشيا الحوثي والتي تسببت بإخراج مساحات زراعية واسعة عن الإنتاج.

وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات تلوثاً بالألغام والمتفجرات الحوثية ووفق إحصائيات أممية، فإن المحافظة شهدت سقوط 390 ضحية مدنية؛ منهم 138 قتيل، و252 جريح، نتيجة حوادث انفجارات الألغام، وذلك خلال الفترة من يناير 2022 وحتى يوليو 2023، كما تسببت السيول في جرف الآلاف من هذه المتفجرات إلى المناطق السكنية والأراضي الزراعية، ما أدى إلى زيادة المخاطر على المدنيين، خاصة المزارعين