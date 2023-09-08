صحيفة اماراتية..الأمم المتحدة تبحث مصير ناقلة صافر البحرية البريطانية تكشف عن حيلة حوثية لتحويل السفن من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة مرصد حقوقي يحذر من خطورة ألغام حوثية جرفتها السيول جنوب الحديدة الدولار يتجه لأطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2014 الاعلان عن سقوط طائرة إماراتية القوات المشتركة تهاجم مواقع مليشيا الحوثي غرب تعز نائب وزير التربية يتهم الحوثيين بتدمير التعليم في مناطقهم قيادي حوثي بارز يعلن إضرابه عن الطعام عوضاً عن الدماء ومغردون يردون :ملايين اليمنيين مضربين عن الطعام إجبارياً عاجل: مجلس النواب يتوعد بسحب الثقة من الحكومة وإحالة الوزراء المتورطين للنيابة العامة اذا تجاهلت الحكومة توصيات رئاسة المجلس العرادة يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون في مجال الدفاع
حذر مرصد يمني متخصص بتوثيق ضحايا وآثار المتفجرات ، من خطورة الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي التي جرفتها السيول على حياة المزارعبن جنوب محافظة الحديدة.
وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” اليوم الخميس: “الفلاحون في محافظة الحديدة حياتهم معرضة لمخاطر كبيرة، بعد أن جرفت السيول الأخيرة عبوات ناسفة مموهة وألغام حوثية على المزارع في مديرية حيس، جنوب المحافظة”.
وأضاف أن آلاف المزارعين في المحافظة فقدوا مصادر رزقهم جراء تلوث مزارعهم بالألغام والعبوات والمتفجرات زرعتها مليشيا الحوثي والتي تسببت بإخراج مساحات زراعية واسعة عن الإنتاج.
وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات تلوثاً بالألغام والمتفجرات الحوثية ووفق إحصائيات أممية، فإن المحافظة شهدت سقوط 390 ضحية مدنية؛ منهم 138 قتيل، و252 جريح، نتيجة حوادث انفجارات الألغام، وذلك خلال الفترة من يناير 2022 وحتى يوليو 2023، كما تسببت السيول في جرف الآلاف من هذه المتفجرات إلى المناطق السكنية والأراضي الزراعية، ما أدى إلى زيادة المخاطر على المدنيين، خاصة المزارعين