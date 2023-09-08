الاعلان عن سقوط طائرة إماراتية

الجمعة 08 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الجمعة، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف" والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية كانت قد أقلعت مساء أمس من مطار آل مكتوم الدولي.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات في بيان لها اليوم بأنه وخلال عمليات البحث المستمرة منذ وقوع الحادثة وحتى الساعات الحالية، تم العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.

وأكدت الهيئة أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ.

وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى.

وأكدت التزامها بنشر مستجدات الحادثة فور توفرها، مناشدةً الجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأعلن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سقوط طائرة مروحية أقلعت من مطار في دبي مساء الخميس، مشيرا إلى أن البحث جار عن طاقمها المؤلف من شخصين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "وام" أن بلاغا وصل إلى الهيئة عند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) وأفاد "بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf)".

وأضاف أن الطائرة سقطت "في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية و الجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي" في جنوب إمارة دبي.

وتابع ان "فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، و لا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع".

وتعتبر الشركة المشغل الرئيسي للطائرات المروحية التجارية في الإمارة وقد تأسست عام 1976 لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى.