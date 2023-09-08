القوات المشتركة تهاجم مواقع مليشيا الحوثي غرب تعز

الجمعة 08 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شنت القوات المشتركة اليوم الجمعة 8/9/2023 ضربات مركزة استهدفت من خلالها مواقع عسكرية استخدمتها مليشيا الحوثي لاستهداف قرى سكنية وتجمعات للنازحين غرب تعز.

وذكرت مصادر ميدانية أن الوحدات العسكرية في محور البرح رصدت مواقع استخدمتها المليشيات التابعة لإيران، في الاعتداء المسلح على قرى آهلة بالسكان غرب البرح، وتجمعات للنازحين في وادي الحناية غرب الكدحة، وتم تدميرها.

واكدت أن القوات المشتركة، وجهت ضربات مركزة على تلك المواقع محققة إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة.