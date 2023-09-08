نائب وزير التربية يتهم الحوثيين بتدمير التعليم في مناطقهم

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اتهم نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، المليشيات الحوثية، بتدمير العملية التعليمية في مناطقها ما أعاق حصول أكثر من 8 ملايين طفل على التعليم.
ونقلت قناة العربية عن العباب قوله إن الحوثيين يسعون إلى إيجاد جيل متخلف يتمكنون من تسييره كما يشاءون لتحقيق أهدافهم، مؤكدا أن هناك مدارس على خطوط التماس بخروجها عن نطاق العملية التعليمية كما أكد العباب أن هناك إضرابا شاملا بين المعلمين في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي نتيجة عدم حصولهم على رواتب منذ ثمان سنوات.
وأشار الى أن القاهرة كانت قد استضافت اجتماعا مع مسؤولين في التعليم ومنظمات دولية في جودة مخرجات العملية التعليمية في اليمن.