عاجل: مجلس النواب يتوعد بسحب الثقة من الحكومة وإحالة الوزراء المتورطين للنيابة العامة اذا تجاهلت الحكومة توصيات رئاسة المجلس

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دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم اعضاء مجلس النواب الى لقاء تشاوري عصر يوم الاحد القادم 10سبتمبر ، وذاك لمناقشة تقرير اللجنه البرلمانية المشكله حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وقضايا فساد الحكومة .
اضافة الى مناقشة مدى استجابه الحكومة للتوصيات المرسله اليها من رئاسة مجلس النواب .
وقال مصدر في رئاسة مجلس النواب لمارب برس أن المهله التي حددها مجلس النواب لرئاسة الوزارة بإسبوعين ستنتهي في ذات يوم الاجتماع التشاوري .
وأضاف المصدر لمارب برس " إذا ردت الحكومة بمبررات مقبوله ناقشها مجلس النواب مالم فمن حق مجلس النواب ان يمشي في اجراءاته الدستوريه الممنوحة لمجلس النواب حسب الدستور اليمني النافذ ومنها الاستجواب للحكومة ومنها سحب الثقة مها ومنها الاحاله للحكومة ووزرائها المتورطين للنيابة العامة .
واوضح المصدر ان اللقاء التشاوري لمجلس النواب سيتم عبر تقنية الزوم.