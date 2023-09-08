العرادة يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون في مجال الدفاع

الجمعة 08 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة ، اليوم، مع وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مجال الدفاع.

وخلال اللقاء استعرض السفير العرادة الأوضاع في اليمن وتعنت مليشيات الحوثي الإرهابية ورفضها لجهود السلام..

مشيراً إلى أن الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً سبب معاناة اليمنيين في الداخل والخارج، وسبب استنزاف المقدرات الوطنية وتعرضها للسرقة ونهب رواتب الموظفين المستمر وتهريب المخدرات والسلاح والطيران المسير والصواريخ، وتدمير الاقتصاد والبنية التحتية وتكريس سياسة الإفقار لليمنيين.

كما تطرق السفير إلى الدور الإيراني الداعم لمليشيات الحوثي الإرهابية وخطورة التدخلات الإيرانية على الأمن القومي العربي من خلال دعمها لمليشياتها وأذرعها في البلدان العربية لمحاولة بسط نفوذها وهيمنتها على المنطقة العربية.

وأشاد السفير العرادة بدور موريتانيا الداعم للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل العسكري.

من جانبه جدد وزير الدفاع الموريتاني على موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن من أجل استعادة الدولة ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها.. مؤكداً استمرار موريتانيا في التعاون القائم بين البلدين في مجال الدفاع وشتى المجالات.