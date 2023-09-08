توقيت المباراة الحاسمة بين اليمن وفيتنام وماذا يحتاج منتخبنا ليضمن التأهل؟

الجمعة 08 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال مدرب المنتخب اليمني الأولمبي لكرة القدم التشيكي سكوب في مؤتمر صحفي عقب الفوز على سنغافورة 3-0 ، أن المنتخب تنتظره مباراة مهمة جدا وصعبة امام فيتنام يوم السبت كونه صاحب الأرض والجمهور والمرشح الأول لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس اسيا تحت سن 23 سنة المقرر اقاماتها في قطر العام المقبل.

وعلق سكوب على الفوز امام سنغافورة بقوله: ''منتخبنا حقق المطلوب منه بالفوز وكسب الثلاث النقاط، أمام خصم ليس بالسهل فقد كان المنتخب السنغافوري يعتمد على الكرات الطويلة والثابته لكن مهاجمي منتخبنا كانوا الإسراع عندما تكون الكورة مع لاعبينا''.

وأضاف ان القوة البدنية والجسدية للاعبي سنغافورة كانت لصالحهم وتميزوا بها لذلك طلبت من اللاعبين باللعب على الأرض وتجنب الالتحام مع لاعبي سنغافورة.

وتابع: ''اغلقنا ملف سنغافورة والفوز الذي حققناه كان مهم جدا كونه في افتتاح التصفيات، لكننا من الغد سنفتح ملف مباراة فيتنام''.

ويواجه المنتخب اليمني نظيره الفيتنامي غدا السبت تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت اليمن، والمباراة منقولة على قناة السعيدة.

ويحتاج المنتخب اليمني الى الفوز على فيتنام غدا ليضمن التأهل الى النهائيات بنسبة كبيرة وتتبقى له مباراة اخيرة امام غوام.

وفيتنام تتصدر المجموعة بثلاث نقاط من فوز على غوام 6-0 وبفارق الأهداف عن اليمن التي تأتي ثانيا ثم سنغافورة وغوام في الترتيب الثالث والرابع تواليا بدون نقاط.