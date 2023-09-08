صنعاء.. جماعة الحوثي تنهب أحد أبرز رجال المال والأعمال في اليمن مليار ريال بالطبعة القديمة رئيس الغابون المؤقت: الرئيس المخلوع «لديه حرية السفر إلى الخارج» المكسيك تستعد لسباق رئاسي في العام 2024 بطلتاه امرأتان للمرة الأولى جائزة الكرة الذهبية: الأرجنتيني ميسي أبرز المرشحين لخلافة الفرنسي كريم بنزيمة مجلس الدولة الفرنسي يصادق على قرار منع العباءة في المدارس مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بالحديدة يدعو المنظمات إلى سرعة اغاثة المتضررين من الامطار والسيول بريف حيس وفاة معتقل في أحد سجون الانتقالي بشبوة الداخلية تعلن ضبط متهم بخيانة أمانة بمبلغ 250 مليون ريال بحضرموت مليشيات الانتقالي تفرج عن مسؤولين في اتحاد كرة القدم احتجزتهم اليومين الماضيين صلاح وبوغبا وفيراتي على رادار الأندية السعودية قبل ساعات قليلة من إغلاق الميركاتو
كشفت مصادر مطلعة عن نهب جماعة الحوثي مليار ريال بالطبعة القديمة من أحد مقرات مجموعة هائل سعيد أنعم لتمويل فعاليتها الطائفية تحت مسمى "المولد النبوي".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قولها إن الجماعة نهبت مليار ريال أو ما يعادل مليون و900 ألف دولار من المقر الرئيس للمجموعة في صنعاء، بينما ألزمت بقية الفروع بدفع تمويلات أخرى وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادرها في صنعاء.
وتطرقت الصحيفة في تقريرها عن حرب الجبايات الحوثية ضد القطاع الخاص الأربعاء أن مليشيا الحوثي تسعى أيضا لانتزاع تمويلات مماثلة من المجموعات التجارية الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يشمل كذلك، كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الصغيرة والأصغر لتمويل مولدها الضخم الذي بدأت في الإعداد له منذ أسابيع.
وتخوض مليشيا الحوثي حربا دون هوادة ضد القطاع الخاص لتجريفه والسيطرة عليه، وصفها اتحاد الغرف التجارية بصنعاء بـ"حرب التصفية".