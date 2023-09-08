صنعاء.. جماعة الحوثي تنهب أحد أبرز رجال المال والأعمال في اليمن مليار ريال بالطبعة القديمة

الجمعة 08 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - الشرق الأوسط

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كشفت مصادر مطلعة عن نهب جماعة الحوثي مليار ريال بالطبعة القديمة من أحد مقرات مجموعة هائل سعيد أنعم لتمويل فعاليتها الطائفية تحت مسمى "المولد النبوي".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قولها إن الجماعة نهبت مليار ريال أو ما يعادل مليون و900 ألف دولار من المقر الرئيس للمجموعة في صنعاء، بينما ألزمت بقية الفروع بدفع تمويلات أخرى وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادرها في صنعاء.

وتطرقت الصحيفة في تقريرها عن حرب الجبايات الحوثية ضد القطاع الخاص الأربعاء أن مليشيا الحوثي تسعى أيضا لانتزاع تمويلات مماثلة من المجموعات التجارية الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يشمل كذلك، كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الصغيرة والأصغر لتمويل مولدها الضخم الذي بدأت في الإعداد له منذ أسابيع.

وتخوض مليشيا الحوثي حربا دون هوادة ضد القطاع الخاص لتجريفه والسيطرة عليه، وصفها اتحاد الغرف التجارية بصنعاء بـ"حرب التصفية".