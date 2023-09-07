مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بالحديدة يدعو المنظمات إلى سرعة اغاثة المتضررين من الامطار والسيول بريف حيس

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دعا مدير الوحدة التنفيذية لشؤون النازحين بمحافظة الحديدة جمال المشرعي، المنظمات الإغاثية والإنسانية، إلى سرعة إغاثة المتضررين من الامطار والسيول في مديرية حيس،
جاء ذلك خلال تفقده اليوم، المناطق المتضررة من الأمطار والسيول في ريف حيس والتي تسببت في اتلاف المواد الغذاء والإيوائية وكافة المقتنيات المنزلية التابعة للمواطنين والنازحين بالمنطقة.
وخلال الزيارة أطلع المشرعي، ومعه عضو المجلس المحلي عن عزلة ظمي الشيخ عُبيد حليصي، على الأضرار الجسيمة الذي خلفتها الأمطار والسيول واجتاحت منطقة القطنة في ظَمي، وغمرت المنازل وتسببت بتهدم وتضرر عدد كبير منها، وباتت الأسر في العراء.
وبحسب مدير الوحدة التنفيذية فقد تضرر أكثر من 70 اسرة كأحصائية أولية، ولا يزال حصر وتقييم الأضرار مستمر