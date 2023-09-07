وفاة معتقل في أحد سجون الانتقالي بشبوة

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفادت مصادر محلية وأخرى إعلامية، بوفاة معتقل في أحد سجون القوات الموالية للامارات في محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وذكرت المصادر أن معتقلا يدعى "صدام حسن مجرب السليماني" توفي داخل احد السجون السرية بمطار عتق التابعة لقوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي الموالي للامارات.

وبحسب المصادر، فإن عائلة الضحية طالبت بالتحقيق في وفاته، متهمة القائمين على السجن بقتله تحت التعذيب. ومنذ سيطرتها على شبوة، لجأت القوات المدعومة إماراتيا لافتتاح سجون سرية في المحافظة، وزجت بالعشرات من المعارضين لها في الزنازين