الداخلية تعلن ضبط متهم بخيانة أمانة بمبلغ 250 مليون ريال بحضرموت

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، ضبط متهم بخيانة أمانة بمبلغ 250 مليون ريال يمني، في محافظة حضرموت.

وقال موقع وزارة الداخلية، إن أحد التجار بمدينة سيئون ابلغ عن قيام أحد موظفيه ويدعى (و- ه- م- شغيوان) ويبلغ من العمر 37 عاما، بخيانة الأمانة وتصرفه ببضاعة تبلغ قيمتها 250 ريالا يمنيا أثناء عمله كأمين المخازن لمحلاته.

وأضاف أن الأجهزة بوادي وصحراء حضرموت قامت بالتعميم والبحث على المتهم حتى يقدم للعدالة.