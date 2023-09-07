مليشيات الانتقالي تفرج عن مسؤولين في اتحاد كرة القدم احتجزتهم اليومين الماضيين

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أفرجت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا عن مسؤولين في الاتحاد اليمني لكرة القدم، بعد يومين من احتجازهم في محافظة أبين، جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن "رئيس اتحاد كرة القدم في محافظة الجوف خالد علي الغانمي ورئيس اتحاد كرة القدم في محافظة مأرب صالح محمد الحواني ومستشار رئيس الاتحاد العام ورئيس فرعه في صعده علي مثنى رازح قد وصلوا إلى مدينة سيئون بعد الافراج عنهم من سجون مليشيا الانتقالي في محافظة أبين".
وأضافت المصادر أن المسؤولين الرياضيين تعرضوا لتعامل غير لائق من قبل مليشيا الانتقالي في انتهاك يضاف لجملة انتهاكات المليشيا بحق المدنيين.
والاثنين الماضي، احتجزت ميلشيا الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أبين، المسؤولين الرياضيين، بعد أن كانوا في طريقهم إلى العاصمة المؤقتة عدن للسفر إلى مصر عبر مطار عدن الدولي