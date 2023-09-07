بيان خليجي عاجل بشأن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت مقترح غريب لإجبار صلاح وليفربول على قبول عرض الاتحاد السعودي صدور قرار بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.. أسماء التعاون الخليجي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين في لقاء تلفزيوني صريح.. المبعوث الأممي إلى اليمن يعيد الانفصاليين الى حجمهم الطبيعي - كشف عن تطورات وكواليس المفاوضات والتحدي الحقيقي الذي يقف امام مهامة مجلس الوزراء يحث القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لمزيد من اليقظة والاستعداد القتالي بعثة أونمها تتتحدث عن استفزازات حوثية في الحديدة ..تفاصبل مليشيا الحوثي تفرض الجبايات على أعلاف المواشي في الحديدة ..وثيقة عاجل : السلطة المحلية بمحافظة مأرب تبدأ إجراءات ترحيل الناشط العماني الى بلده وقبيل سفره يزور المعالم التاريخية والسياحية بالمحافظة راموس يعود لنادي طفولته ويكشف سبب رحيله عن سان جيرمان
قدم الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه، اليوم الخميس، مقترحاً غريباً لإجبار إدارة نادي ليفربول على قبول عرض اتحاد جدة لضم المصري محمد صلاح، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات في السعودية.
رفض ليفربول عروضاً مغرية للتخلي عن خدمات صلاح لنادي اتحاد جدة، إذ تشير معظم الصحف والمواقع الرياضية العالمية إلى أن النجم المصري لن ينتقل للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي في السعودية بحلول منتصف ليلة اليوم الخميس.
ووفقاً لبعض التقارير، يتوقع أن تعود السعودية للتفاوض مع ليفربول من أجل ضم صلاح في الميركاتو الصيفي القادم، مع احتمال تحويل وجهته إلى فريق آخر، غير نادي اتحاد جدة.
وللضغط على ليفربول وصلاح لقبول العرض السعودي الآن، قدم جستنيه للوفد السعودي الذي يتواجد حالياً في لندن للتفاوض مع ليفربول، اقتراحاً من أجل حسم الصفقة إلى نادي الاتحاد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، مساء اليوم الخميس.
وهذا الاقتراح المقدم من جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، يتمثل في تحذير السعودية لصلاح ونادي ليفربول، بأنه إذا لم ينتقل النجم المصري إلى الاتحاد في الصيف الحالي، سيتم منع الفرق السعودية الأخرى ما عدا الاتحاد، من التعاقد معه مستقبلاً.
وطالب الناقد الرياضي أن لن يحصل النادي الإنجليزي أو اللاعب نفسه، على نفس المميزات المالية التي تم تقديمها لهما الآن، إذا عاد الاتحاد للصفقة، الصيف القادم.