مقترح غريب لإجبار صلاح وليفربول على قبول عرض الاتحاد السعودي

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 189

قدم الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه، اليوم الخميس، مقترحاً غريباً لإجبار إدارة نادي ليفربول على قبول عرض اتحاد جدة لضم المصري محمد صلاح، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات في السعودية.



رفض ليفربول عروضاً مغرية للتخلي عن خدمات صلاح لنادي اتحاد جدة، إذ تشير معظم الصحف والمواقع الرياضية العالمية إلى أن النجم المصري لن ينتقل للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي في السعودية بحلول منتصف ليلة اليوم الخميس.

ووفقاً لبعض التقارير، يتوقع أن تعود السعودية للتفاوض مع ليفربول من أجل ضم صلاح في الميركاتو الصيفي القادم، مع احتمال تحويل وجهته إلى فريق آخر، غير نادي اتحاد جدة.

وللضغط على ليفربول وصلاح لقبول العرض السعودي الآن، قدم جستنيه للوفد السعودي الذي يتواجد حالياً في لندن للتفاوض مع ليفربول، اقتراحاً من أجل حسم الصفقة إلى نادي الاتحاد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، مساء اليوم الخميس.

وهذا الاقتراح المقدم من جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، يتمثل في تحذير السعودية لصلاح ونادي ليفربول، بأنه إذا لم ينتقل النجم المصري إلى الاتحاد في الصيف الحالي، سيتم منع الفرق السعودية الأخرى ما عدا الاتحاد، من التعاقد معه مستقبلاً.

وطالب الناقد الرياضي أن لن يحصل النادي الإنجليزي أو اللاعب نفسه، على نفس المميزات المالية التي تم تقديمها لهما الآن، إذا عاد الاتحاد للصفقة، الصيف القادم.