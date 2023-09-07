صدور قرار بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.. أسماء

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أصدر رئيـــس مجلس الــــوزراء القرار رقم ( 24 ) لسنــة 2023م، بشأن تشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقضت المادة الأولى من القرار بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي من الأعضاء التالية أسماؤهم:
أ.د/ سالم محمد سعيد بافقير. أ.د/ أحمد مبارك السباعي.
أ.د/ هدى عمر سالم باسليم.
أ.د/ سوسن عبد الله محمد باخبيره .
أ.د/ عبد الرقيب علي قاسم السماوي.
أ.د/ انيسة عبده مجاهد دوكم.
أ.د/ نادية سلام محمد حيدر.
أ.د/ سيف سلام علي الحكيمي.
أ.د/ العزي علي محمد يحيى البرعي.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.