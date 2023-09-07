مليشيا الحوثي تفرض الجبايات على أعلاف المواشي في الحديدة ..وثيقة

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فرضت المليشيات الحوثية ضريبة الزكاة على علف المواشي المعروف محليا بـ(العجور ) ما صدم المزارعين في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية أنهم لم يسبق لهم ان سمعوا من آبائهم سابقا فرض زكاة على علف الماشية المخضر الا في عصر الحوثي المخضر بمحافظة الحديدة، حيث يخضع المواطنون هناك إلى دفع مبالغ مالية كزكاة وبسندات رسمية.

وأوضحت المصادر أن فرع مكتب الهيئة العامة للزكاة الحوثية بالمحافظة يفرض هذه الزكاة على العجور تحت ما يسمى زكاة العلف منذ وقت مبكر من احتلال المحافظة واريافها.

واشارت إلى أن المواطنين البسطاء والفقراء بالحديدة، مازالوا يتعرضون للابتزاز من قبل فرق الجبايات والهيئة العامة للزكاة الحوثية والمؤسسات الجبوية الأخرى بصورة مستمرة