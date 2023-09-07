عاجل : السلطة المحلية بمحافظة مأرب تبدأ إجراءات ترحيل الناشط العماني الى بلده وقبيل سفره يزور المعالم التاريخية والسياحية بالمحافظة راموس يعود لنادي طفولته ويكشف سبب رحيله عن سان جيرمان صورة حولها جدل.. محمد صلاح يظهر مع أمير سعودي هل بداية تطبيع أم لقاء عابر؟ لأول مرة الحكومة اليمنية تجلس مع نظام الأسد في وقت ما تزال سفارتها بدمشق بيد الحوثيين مصر تعلن عن التسهيلات الجديدة لليمنيين الوافدين اليها وتضع عدة ضوابط وتعليمات وشروط.. تعرف عليها الكشف عن تفاصيل مثيرة حول مناشدة عاجلة من مبارك للقذافي ليلة هجوم التحالف على الكويت الكشف عن تفاصيل أول عقوبات أميركية على شقيق حميدتي قائد قوات الدعم السريع في السودان من بينها ذخائر اليورانيوم.. تفاصيل دعم أميركي جديد لأوكرانيا تصريحات مفاجئة من أردوغان تدعم سعر الليرة.. وخطوة مرتقبة في 21 سبتمبر صادرات وواردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتراجع في أغسطس بأقل من المتوقع
أفرجت أجهزة الامن بمحافظة مأرب صباح اليوم عن الناشط والرحال العماني حارث الشريقي الذي القي عليه القبض قبل خمسة أيام بسبب دخوله الاراضي اليمنية بطريقة غير قانونية.
واكد مصدر محلي في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لموقع مارب برس انها تلقت توجيهات عليا بالبدء بإجراءات ترحيل الناشط العماني ، حيث قامت بتسليمه للعميد محسن صالح شطيف "شقيق السفير اليمني بسلطنة عمان " د خالد شطيف"، تمهيدا لتسليمه الى بلده عن طريق سفارة اليمنية بعمان.
واضاف المصدر لمارب برس " ان الرحال العماني قام بمعيه مرافقيه بزيارة عدة معالم سياحية بمدينة مارب وفي مقدمتها عرش بلقيس والمعبد ، وكذلك قام بزيارة مارد الثورة بجولة صرواح وكذلك جولة شعلان، ووثق الرحال العماني عدة مقاطع مصورة في تلك المناطق السياحة، مستعرضا اهميتها التاريخية وقيمتها الحضارية.