عاجل : السلطة المحلية بمحافظة مأرب تبدأ إجراءات ترحيل الناشط العماني الى بلده وقبيل سفره يزور المعالم التاريخية والسياحية بالمحافظة

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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أفرجت أجهزة الامن بمحافظة مأرب صباح اليوم عن الناشط والرحال العماني حارث الشريقي الذي القي عليه القبض قبل خمسة أيام بسبب دخوله الاراضي اليمنية بطريقة غير قانونية.

واكد مصدر محلي في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لموقع مارب برس انها تلقت توجيهات عليا بالبدء بإجراءات ترحيل الناشط العماني ، حيث قامت بتسليمه للعميد محسن صالح شطيف "شقيق السفير اليمني بسلطنة عمان " د خالد شطيف"، تمهيدا لتسليمه الى بلده عن طريق سفارة اليمنية بعمان.

واضاف المصدر لمارب برس " ان الرحال العماني قام بمعيه مرافقيه بزيارة عدة معالم سياحية بمدينة مارب وفي مقدمتها عرش بلقيس والمعبد ، وكذلك قام بزيارة مارد الثورة بجولة صرواح وكذلك جولة شعلان، ووثق الرحال العماني عدة مقاطع مصورة في تلك المناطق السياحة، مستعرضا اهميتها التاريخية وقيمتها الحضارية.