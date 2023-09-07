صورة حولها جدل.. محمد صلاح يظهر مع أمير سعودي هل بداية تطبيع أم لقاء عابر؟ لأول مرة الحكومة اليمنية تجلس مع نظام الأسد في وقت ما تزال سفارتها بدمشق بيد الحوثيين مصر تعلن عن التسهيلات الجديدة لليمنيين الوافدين اليها وتضع عدة ضوابط وتعليمات وشروط.. تعرف عليها الكشف عن تفاصيل مثيرة حول مناشدة عاجلة من مبارك للقذافي ليلة هجوم التحالف على الكويت الكشف عن تفاصيل أول عقوبات أميركية على شقيق حميدتي قائد قوات الدعم السريع في السودان من بينها ذخائر اليورانيوم.. تفاصيل دعم أميركي جديد لأوكرانيا تصريحات مفاجئة من أردوغان تدعم سعر الليرة.. وخطوة مرتقبة في 21 سبتمبر صادرات وواردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتراجع في أغسطس بأقل من المتوقع ليفربول يتخذ قراره النهائي حول عرض الاتحاد الملياري بشأن صلاح في منافسة شرسة مع لاعب أردني.. النجم البرتغالي رونالدو يظفر بجائزة آسيوية
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفقة الأمير محمد بن سلطان آل سعود في لندن عصر أمس.
وجاء نشر الصورة وسط حديث عن مفاوضات اتحاد جدة السعودى لضم الفرعون قبل تقديم العرض الأخير اليوم قبل غلق سوق الانتقالات في السعودية.
ويتواجد في العاصمة البريطانية لندن وفد رفيع المستوى من السعودية للتفاوض مجددا وتقديم عرض أخير لنادي ليفربول يصل الى 215 مليون جنيه إسترليني.
وأكد نشطاء على موقع "تويتر" تواجد الأمير السعودي في لندن للتفاوض مع ليفربول وأن الاجتماع مع محمد صلاح كان هدفه الأساسي وضعه الرتوش الأخيرة قبل اجتماع اليوم المقرر.
وأثارت الصورة المتداولة حماس جماهير اتحاد جدة التي تأمل في حسم صفقة أسطورة ليفربول قبل غلق باب القيد في الدورى السعودى مساء اليوم، حيث تعتبر الفرصة الأخيرة أمام حامل لقب الدورى في التعاقد مع الفرعون هذا الصيف.
واعتبرت مجموعة من الجماهير أن الصورة المتداولة هي رسالة بأن الصفقة في طريقها للحسم على الرغم من تأكيدات ليفربول والصحافة الإنجليزية أن محمد صلاح لن يغادر.