هل بداية تطبيع أم لقاء عابر؟ لأول مرة الحكومة اليمنية تجلس مع نظام الأسد في وقت ما تزال سفارتها بدمشق بيد الحوثيين

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 211

التقى وزير الخارجية اليمني "أحمد عوض بن مبارك"، مع نظيره السوري "فيصل المقداد"، لأول مرة منذ عام 2011، في وقت ما تزال سفارة اليمن في دمشق بيد مليشيا الحوثي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، إن اللقاء جاء على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

ويقول مراقبون ان اللقاء يكشف عن تحول في الموقف اليمني تجاه النظام السوري والذي كان يتسم بالرفض، ويأتي بعد تقاربات اقليمية بين عدة دول لا سيما السعودية وايران.

وكان وزراء الخارجية العرب قد تبنوا، منتصف مايو الماضي، قرارا بعودة سوريا لشغل مقعدها بعد غياب دام اثني عشر عاما.

يشار إلى أن سفارة اليمن في دمشق ما تزال بيد ميليشيا الحوثي التي تشترك مع النظام السوري في التبعية لإيران، وتتولى المليشيا تعيين مندوبين لها كسفراء.

وكان اليمن ضمن الدول العربية التي قاطعت النظام السوري دبلوماسيا، عقب اندلاع الثورة في سورية عام 2011.

وسلم النظام السوري سفارة اليمن في دمشق للحوثيين نهاية عام 2015، وهو ما اعتبره الجانب اليمني الحكومي مخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي نوفمبر 2020، أعلنت مليشيا الحوثي تعيين الإعلامي عبد الله علي صبري سفيرا لها في دمشق خلفا للقانص.

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية بدء ملاحقة 3 من قيادات من مليشيا الحوثي تتهمهم بـ"انتحال صفات دبلوماسية في إيران وسورية".

والثلاثة هم إبراهيم الديلمي (سفير الحوثيين لدى إيران)، ونايف القانص، وعبد الله علي صبري.

وبالنسبة لموقف نظام بشار الاسد تجاه اليمن فسبق ان قرر منح السفارة اليمنية في دمشق لمليشيا الحوثي وتتبادل معها الخبرات والمقاتلين تحت المظلة الإيرانية.

اما جديد موقف الشرعية اليمنية تجاه نظام الاسد فا الحكومة اليمنية امتنعت عن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا.