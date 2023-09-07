ليفربول يتخذ قراره النهائي حول عرض الاتحاد الملياري بشأن صلاح

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي موقفه النهائي من العرض الضخم الذي تقدم به نادي الاتحاد خلال الساعات الأخيرة، لضم النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية و"ليفربول إيكو" البريطانية، فشل المفاوضات بين الناديين (ليفربول واتحاد جدة)، على أن يبقى صلاح في قلعة "آنفيلد"، على الأقل حتى الميركاتو الشتوي المقبل.

وتشير التقارير الواردة من السعودية إلى أن اتحاد جدة على استعداد لدفع 233 مليون يورو (حوالي مليار ريال سعودي) مقابل ضم صلاح، ولو تمت هذه الصفقة، كان سيصبح النجم المصري أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم متخطيا الرقم القياسي الذي يحمله البرازيلي نيمار منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في العام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ويتواجد حاليا وفد من صندوق الاستثمارات السعودي مكون من 10 أفراد، يحاولون إقناع مسؤولي ليفربول بالاستغناء عن محمد صلاح، وسط بعض الأنباء التي تؤكد على أن المحاولات ستستمر حتى اللحظات الأخيرة.

ويتكون الوفد الاتحادي من اثنين من شركة نادي الاتحاد، واثنين من صندوق الاستثمارات العامة، وواحد من وزارة السياحة السعودية.

ويسابق نادي الاتحاد الزمن حاليا لحسم التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي لاعب ريال بيتيس الإسباني، ومحمد صلاح، لتدعيم صفوفه.

يذكر أن اليوم الخميس هو آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية