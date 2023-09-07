تعرف على نظام الجديد في تصفيات مونديال 2026 الخاص بكل الاتحادات القارية

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يطلق اتحاد أمريكا الجنوبية اعتبارا من الخميس شرارة بدء تصفيات كأس العالم المقررة نهائياتها عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وحسب ما صادق عليه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2017، فإن عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية الستة هو كالتالي:

- الاتحاد الآسيوي: 8.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

- الاتحاد الإفريقي: 9.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

-اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف): 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخبين اثنين للملحق القاري)

- اتحاد أمريكا الجنوبية: 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

- اتحاد أوقيانوسيا: 1.5 مقعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)