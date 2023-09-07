قيادي حوثي يهدم محراب جامع ويضمه إلى منزله في إب

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم قيادي حوثي على هدم مسجد وضمه إلى حرم منزله في مديرية المخادر بمحافظة إب.

وذكرت مصادر محلية إن القيادي الحوثي “محمد علي حمود آل طه” اعتدى على محراب مسجد ‎الدعوة بمفرق ‎حبيش وباشر بهدم ‎جدار الحماية التابع للمسجد بغرض ضمه إلى باحة منزله.

ولفتت المصادر أن القيادي الحوثي قام بالهدم واستحداث البناء ليلاً رغم الأوامر بإيقاف الاعتداء في ظل تواطؤ الجهات المعنية التابعة للمليشيا.

وشكا خطيب وإمام مسجد الدعوة علي محمد قايد في رسالة موجهة إلى مدير فرع ما تسمى هيئة الاوقاف بمديرية المخادر بشأن تكرر الاعتداء على محراب المسجد وجدار الحماية من قبل النافذ الحوثي والذي وجه بضبط المعتدي واعادة الوضع كما كان عليه لكن دون ان يتم التنفيذ.

يأتي ذلك بعد أشهر من إقدام عنصر حوثي على تحويل سطح منزل أثري في مدينة جبلة التاريخية بمحافظة إب، إلى ملحق لسكنه ضمن اعتداءات عدة طالت حرمة المساجد في المحافظة التي تسيطر عليها من ليشرات الحوثي الإرهابية.