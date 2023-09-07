قيادي حوثي يهدم محراب جامع ويضمه إلى منزله في إب دولة عربية تعلن أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس" بنزيما وصلاح وهالاند يتقدمون أول 20 مرشحا للكرة الذهبية معلومات جديدة في قضية "نيغريرا" تدين برشلونة مجدداً وفاة شخصين وإصابة آخر بصاعقة رعدية في الحديدة وصول 73 صياد إلى الخوخة كانو محتجزين في اريتريا الكشف عن بيع تمثال أثري قديم يرجع لنهاية الألف الأول قبل الميلاد في العاصمة الفرنسية باريس بعد اعلانها في" "2020 مقتل العنصر الرئيسي لقاتل حسن زيد مليشيا الحوثي تصدر أحكاما بإعدام أربعة أشخاص (أسماء) الوزير الارياني يدين المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في صعده مليشيات الحوثي تطالب عقال الحارات يجمع بيانات مالكي المنازل والعقارات في صنعاء قبل إحياء ذكرى نكبة 21 سبتمبر.
أقدم قيادي حوثي على هدم مسجد وضمه إلى حرم منزله في مديرية المخادر بمحافظة إب.
وذكرت مصادر محلية إن القيادي الحوثي “محمد علي حمود آل طه” اعتدى على محراب مسجد الدعوة بمفرق حبيش وباشر بهدم جدار الحماية التابع للمسجد بغرض ضمه إلى باحة منزله.
ولفتت المصادر أن القيادي الحوثي قام بالهدم واستحداث البناء ليلاً رغم الأوامر بإيقاف الاعتداء في ظل تواطؤ الجهات المعنية التابعة للمليشيا.
وشكا خطيب وإمام مسجد الدعوة علي محمد قايد في رسالة موجهة إلى مدير فرع ما تسمى هيئة الاوقاف بمديرية المخادر بشأن تكرر الاعتداء على محراب المسجد وجدار الحماية من قبل النافذ الحوثي والذي وجه بضبط المعتدي واعادة الوضع كما كان عليه لكن دون ان يتم التنفيذ.
يأتي ذلك بعد أشهر من إقدام عنصر حوثي على تحويل سطح منزل أثري في مدينة جبلة التاريخية بمحافظة إب، إلى ملحق لسكنه ضمن اعتداءات عدة طالت حرمة المساجد في المحافظة التي تسيطر عليها من ليشرات الحوثي الإرهابية.