الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب، ناجي فرج، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس حدث اقتصادي قوي، وتوجد علاقة قوية بينه وبين انخفاض سعر الذهب.

وأوضح ناجي فرج أن انضمام مصر للمجموعة سيقوي العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش، وسيساعد على تراجع سعر الذهب والدولار، وهذا له مردود جيد على الاقتصاد المصري.

وقال إن الذهب تراجع عالميا والأوقية انخفض سعرها من 1950 إلى 1918 دولارا، موضحا أن الذهب تراجع خلال الفترة الأخيرة بحوالي 20 جنيها، والسعر الحالي مناسب وليس بعيدا عن السعر العالمي.