بنزيما وصلاح وهالاند يتقدمون أول 20 مرشحا للكرة الذهبية

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الأربعاء، قائمة من 30 مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي ستقدم لأفضل لاعب في العالم بالموسم الماضي. وضمت القائمة كلًا من: 1- جوسكفو جفارديول (كرواتيا - لايبزيج - مانشستر سيتي). 2- جمال موسيالا (ألمانيا - بايرن ميونخ). 3- أندريه أونانا (الكاميرون - إنتر ميلان - مانشستر يونايتد). 4- كريم بنزيما (فرنسا -ريال مدريد - اتحاد جدة). 5- محمد صلاح (مصر - ليفربول). 6- بوكايو ساكا (إنجلترا – أرسنال). 7- كيفين دي بروين (بلجيكا – مانشستر سيتي). 8- جود بيلينجهام (إنجلترا – بوروسيا دورتموند – ريال مدريد). 9- راندال كولو مواني (فرنسا – آينتراخت فرانكفورت – بي إس جي). 10- برناردو سيلفا (البرتغال – مانشستر سيتي). 11- خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا – نابولي). 12- نيكولو باريلا (إيطاليا – إنتر ميلان). 13- إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين – أستون فيلا). 14- روبن دياز (البرتغال – مانشستر سيتي). 15- إيرلينج هالاند (النرويج – مانشستر سيتي). 16- مارتن أوديجارد (النرويج – أرسنال). 17- إلكاي جوندوجان (ألمانيا – مانشستر سيتي – برشلونة). 18- ياسين بونو (المغرب – إشبيلية – الهلال السعودي). 19- جوليان ألفاريز (الأرجنتين – مانشستر سيتي). 20- فينيسيوس جونيور (البرازيل – ريال مدريد). 21- رودري (إسبانيا – مانشستر سيتي). 22- أنطوان جريزمان (فرنسا – أتلتيكو مدريد). 23- ليونيل ميسي (الأرجنتين – بي إس جي – إنتر ميامي). 24- لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين – إنتر ميلان) 25- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا – برشلونة). 26- كيم مين جاي (كوريا الجنوبية - نابولي - بايرن ميونخ). 27- لوكا مودريتش (كرواتيا - ريال مدريد). 28- كيليان مبابي (فرنسا - بي إس جي). 29- فيكتور أوسيمين (نيجيريا - نابولي). 30- هاري كين (إنجلترا - توتنهام - بايرن ميونخ) يذكر أن الحفل سيقام في 30 أكتوبر/تشرين أول المقبل، بأحد المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية باريس. ويتنافس 10 لاعبين على جائزة أفضل لاعب شاب، ونفس العدد على جائزة أفضل حارس مرمى، بالإضافة لـ30 لاعبة مرشحة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات. أشار قاضي التحقيق في قضية نيغريرا إلى أن الفساد كان ممنهجاً لدى الحكام وأن ريال مدريد يمكن أن يكون المتضرر. ولكن القاضي أكد أن برشلونة دفع 7 ملايين لنيغريرا لهدف مُحدد لصالحه، ولكن ليس هناك أي دليل على سبب دفع هذا المبلغ، مؤكداً بحسب التقرير أن هناك فساداً منهجياً محتملاً داخل لجنة التحكيم، وأي ناد إسباني يمكن أن يشعر بالأذى تجاه ذلك. ووفقاً لهذه المعلومات، فإن القضية ما زالت غامضة وشائكة جداً، لأن المحققين يرفضون الادعاء على برشلونة بالفساد بسبب عدم توفر دلائل تدينه، وفي الوقت نفسه هناك فساد محتمل داخل لجنة التحكيم، والتي ربما تضررت منها بعض الأندية. وبرزت قضية نادي برشلونة مع الرئيس السابق للجنة الحكام خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا. وكان الادعاء الإسباني اتهم برشلونة في شهر آذار/مارس، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لشركة يملكها نيغريرا