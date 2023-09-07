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نشرت صحيفة "كوبي" الإسبانية معلومات جديدة حول قضية "نيغريرا" وبرشلونة، حيثُ نشرت معطيات من المحقق المشرف على الملف، والتي ظهرت فيه معطيات مثيرة وتفاصيل تهم الجماهير والرأي العام في واحد من القضايا الشائكة في كرة القدم مؤخراً.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة "كوبي" الإسبانية، الثلاثاء، فإن القاضي المشرف على التحقيق في القضية، أغيري لوبيز، كشف عن معطيات جديدة في القضية، والتي من شأنها أن تُثير الجدل في الشارع الكروي العالمي، وخصوصاً الإسباني. وبحسب المعطيات، فإن برشلونة دفع لنيغريرا عندما كان يشغل منصب نائب رئيس لجنة الحكام بين فترتي 2001 و2018 مبلغ 7 ملايين يورو، ولكن لم يعثر المُحقق على أي دليل لسبب دفع هذه الأموال، أو حتى دخول هذه الأموال في تغيير نتائج بمباريات الدوري الإسباني. كما أكد القاضي أن نيغريرا لم يؤدِ سوى دور شكلي في لجنة الحكام، إذ إن دوره كان يقتصر على تحديد فئة كل حكم، وهو ما يساعدهم على التطور والترقية وتمثيل إسبانيا في البطولات الخارجية، وبالتالي تحقيق شهرة أكبر وأموال أكثر في هذا المجال.