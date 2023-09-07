وفاة شخصين وإصابة آخر بصاعقة رعدية في الحديدة

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي شخصين وأصيب آخر، اليوم الاربعاء، بصاعقة رعدية، أثناء هطول أمطار غزيرة على مديريات وأرياف محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن صاعقة رعدية أودت بحياة شخصين فيما أصيب شخص ثالث بجروح بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

والشهر الماضي، أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليمني مصرع وإصابة 150 شخصاَ بصواعق رعدية في أنحاء البلاد منذ مطلع العام 2023.

في مايو الماضي، أودت الأمطار الغزيرة، التي يشهدها اليمن حاليا، 42 شخصا على الأقل جلهم أطفال ونساء، قضوا غرقا خلال الـ10 قضوا غرقا خلال الـ10 الأيام الماضية في حوادث متفرقة شهدتها محافظات ريمة، صنعاء، البيضاء والجوف وإب وشبوة والمحويت والضالع وذمار ولحج.