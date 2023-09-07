دولة عربية تعلن أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس" بنزيما وصلاح وهالاند يتقدمون أول 20 مرشحا للكرة الذهبية معلومات جديدة في قضية "نيغريرا" تدين برشلونة مجدداً وفاة شخصين وإصابة آخر بصاعقة رعدية في الحديدة وصول 73 صياد إلى الخوخة كانو محتجزين في اريتريا الكشف عن بيع تمثال أثري قديم يرجع لنهاية الألف الأول قبل الميلاد في العاصمة الفرنسية باريس بعد اعلانها في" "2020 مقتل العنصر الرئيسي لقاتل حسن زيد مليشيا الحوثي تصدر أحكاما بإعدام أربعة أشخاص (أسماء) الوزير الارياني يدين المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في صعده مليشيات الحوثي تطالب عقال الحارات يجمع بيانات مالكي المنازل والعقارات في صنعاء قبل إحياء ذكرى نكبة 21 سبتمبر. شاهد حجم المبالغ التي نهبتها مليشيا الحوثي من ودائع العملاء في البنوك اليمنية
توفي شخصين وأصيب آخر، اليوم الاربعاء، بصاعقة رعدية، أثناء هطول أمطار غزيرة على مديريات وأرياف محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن صاعقة رعدية أودت بحياة شخصين فيما أصيب شخص ثالث بجروح بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
والشهر الماضي، أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليمني مصرع وإصابة 150 شخصاَ بصواعق رعدية في أنحاء البلاد منذ مطلع العام 2023.
في مايو الماضي، أودت الأمطار الغزيرة، التي يشهدها اليمن حاليا، 42 شخصا على الأقل جلهم أطفال ونساء، قضوا غرقا خلال الـ10 قضوا غرقا خلال الـ10 الأيام الماضية في حوادث متفرقة شهدتها محافظات ريمة، صنعاء، البيضاء والجوف وإب وشبوة والمحويت والضالع وذمار ولحج.