وصول 73 صياد إلى الخوخة كانو محتجزين في اريتريا

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وصل عصر اليوم الأربعاء، 73 صيادا تهاميا إلى سواحل مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة أفرجت عنهم السلطات الإريترية.
وذكر رئيس جمعية الخوخة السمكية، خالد الزرنوقي، أن الصيادين الواصلين كإنو محتجزين في معسكر ترمة في اريتريا ونقل الزرنوقي عن الصيادين قولهم ان 44 صيادا مازالوا محتجزين في المعسكر رفضت السلطات الإريترية الافراج عنهم حتى اللحظة.
وأشار الى أن البحرية الإريترية اختطفت خلال الخمسة الأيام الماضية، 117 صياد اثناء مزاولة الاصطياد في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
وتواصل البحرية الإريترية اختطاف الصيادين من أبناء تهامة في المياه الاقليمية اليمنية وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي في سجنوها، وترغمهم على القيام بأعمال شاقة وتصادر قواربهم وممتلكات قبل ان تفرج عنهم مستغلة الحرب المستمرة في البلاد