الكشف عن بيع تمثال أثري قديم يرجع لنهاية الألف الأول قبل الميلاد في العاصمة الفرنسية باريس بعد اعلانها في" "2020 مقتل العنصر الرئيسي لقاتل حسن زيد مليشيا الحوثي تصدر أحكاما بإعدام أربعة أشخاص (أسماء) الوزير الارياني يدين المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في صعده مليشيات الحوثي تطالب عقال الحارات يجمع بيانات مالكي المنازل والعقارات في صنعاء قبل إحياء ذكرى نكبة 21 سبتمبر. شاهد حجم المبالغ التي نهبتها مليشيا الحوثي من ودائع العملاء في البنوك اليمنية تفاصيل الجلسة السادسة لمحاكمة قتلة الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني المجلس الأعلى للحراك الثوري يعلن انسلاخة من مجلس الانفصاليين - نص البيان على ماذا اتفق بن سلمان وبوتين خلال اتصال هاتفي؟ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يختتم زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة عاجل : تحركات أمنية بمحافظة مأرب لترحيل ناشط عماني دخل أراضي الجمهورية اليمنية بطريقه غير شرعية
كشف الباحث المتخصص في الآثار اليمنية عبدالله محسن، الأربعاء، عن بيع تمثال أثري قديم، في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال "محسن" في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، بأن التمثال الذي جرى بيعه في العاصمة الفرنسية هو تمثال لثور من سبأ يرجع لنهاية الألف الأول قبل الميلاد.
وأضاف بأن التمثال من مجموعة فرانسوا أنتونوفيتش، باريس، فرنسا، وبيع في عام 2022م بالمزاد القضائي، ثم بيع في مزاد الفن القديم يوم السبت الماضي 2 سبتمبر 2023م.
وأشار إلى أن رخصة التصدير الأسبانية الصادرة في 5 يوليو 2022م لم تحدد مصدر التمثال، وورد فيها : "لا تضمن الإدارة الإسبانية قيمة هذه السلعة أو تأليفها أو صحتها. تم التصريح بجميع البيانات من قبل مقدم الطلب، ووزارة الثقافة والرياضة الإسبانية ليست مسؤولة عنها".
وتعرضت الآثار والمخطوطات اليمنية لعملية تجريف ونهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد خصوصا في الأعوام الأخيرة، جراء الحرب وتم بيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل.