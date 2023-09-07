الكشف عن بيع تمثال أثري قديم يرجع لنهاية الألف الأول قبل الميلاد في العاصمة الفرنسية باريس

الخميس 07 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف الباحث المتخصص في الآثار اليمنية عبدالله محسن، الأربعاء، عن بيع تمثال أثري قديم، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال "محسن" في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، بأن التمثال الذي جرى بيعه في العاصمة الفرنسية هو تمثال لثور من سبأ يرجع لنهاية الألف الأول قبل الميلاد.

وأضاف بأن التمثال من مجموعة فرانسوا أنتونوفيتش، باريس، فرنسا، وبيع في عام 2022م بالمزاد القضائي، ثم بيع في مزاد الفن القديم يوم السبت الماضي 2 سبتمبر 2023م.

وأشار إلى أن رخصة التصدير الأسبانية الصادرة في 5 يوليو 2022م لم تحدد مصدر التمثال، وورد فيها : "لا تضمن الإدارة الإسبانية قيمة هذه السلعة أو تأليفها أو صحتها. تم التصريح بجميع البيانات من قبل مقدم الطلب، ووزارة الثقافة والرياضة الإسبانية ليست مسؤولة عنها".

وتعرضت الآثار والمخطوطات اليمنية لعملية تجريف ونهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد خصوصا في الأعوام الأخيرة، جراء الحرب وتم بيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل.