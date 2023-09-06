الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت جماعة الحوثي، إصدار أحكاما بإعدام أربعة أشخاص تتهمهم الجماعة بالوقوف خلف إغتيال القيادي في الجماعة حسن زيد وزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.

وقالت وكالة سبأ الحوثية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، قضت بالإعدام بحق أربعة مدانين بجريمة اغتيال حسن محمد زيد، وعبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي.

وأضافت بأن الحكم الصادر قضى بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض على مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيرا، ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت". كما قضى الحكم بالزام المتهمين بدفع مبلغ ستة ملايين دولار، لصالح أولياء دم المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي، وكذا دفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه السلامي.

وأقرت المحكمة إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع، بدفع ارش المجني عليه عبدالكريم الحبسي، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي. وأشارت الوكالة إلى أن الحكم قضى بإدانة عشرة آخرين بتهمة إعانة "العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان"، ومعاقبتهم بالحبس مدد من سنتين إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة سنتين بعد انقضاء فترة الحبس، مع مراعاة تأهيلهم ثقافيا وفكريا بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والأوقاف والارشاد، وتحت إشراف النيابة العامة. بعد اعلانها في 2020 مقتل العنصر الرئيسي لقاتل حسن زيد

وأعلنت جماعة الحوثي، في الـ31 من أكتوبر 2020، مقتل العنصر الرئيسي في ما سمتها خلية اغتيال حسن زيد حيث قالت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في بيان لها إن محمد علي أحمد حنش العنصر الرئيسي في خلية الاغتيال قتل بمديرية ميفعة عنس في محافظة ذمار.

وبحسب البيان فإن المدعو حنش لقي مصرعه بعد مقاومته الحملة الأمنية، بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات، في منطقة حورور بمديرية ميفعة عنس. وفي ذات الشهر من العام 2020م، أعلنت جماعة الحوثي مقتل منفذي حادثة اغتيال "حسن زيد" بعد ساعة من ضبط أحدهما ومقتل الآخر أثناء محاولتهما الفرار في مدينة ذمار جنوب صنعاء.

وأثار تناقض جماعة الحوثي في إعلان القبض ومقتل منفذي عملية الاغتيال، تساؤلات كثير من اليمنيين حول سرعة القبض على الجناة ومقتلهم، في خطوة اعتبروها محاولة للتستر على الجناة الحقيقين في اغتيال حسن زيد.

واتهمت ابنة القيادي الحوثي حسن زيد، عقب مقتل والدها جماعة الحوثيين بعملية اغتيال والدها في العاصمة صنعاء