مليشيات الحوثي تطالب عقال الحارات يجمع بيانات مالكي المنازل والعقارات في صنعاء قبل إحياء ذكرى نكبة 21 سبتمبر.

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عمدت مليشيا الحوثي التابعة للنظام الإيراني خلال اليومين الماضيين إلى إلزام عقال الحارات في العاصمة المحتلة صنعاء، بجمع بيانات مالكي المنازل مع ممتلكاتهم وبيانات مالكي العقارات بشكل عام. وأشارت إلى ضرورة رفعها المعلومات التفصيلية إلى مشرفي المناطق، قبل إحياء ذكرى نكبة 21 سبتمبر. وأكدت بدء عقال الحارات في صنعاء وبقية المحافظات، بالنزول إلى حاراتهم وتدوين بيانات كل مالك منزل أو عمارة وغيرها، بالإضافة إلى تدوين المنازل أو المحلات المؤجرة وعن الإيجار الذي يتقاضاه مالكوها من المستأجر. وتابعت أن مليشيا الحوثي تعتزم فرض جبايات جديدة على مالكي المنازل، منها فرض ضرائب وزكاة ودعم فعاليات، معتمدة في التحصيل على كمية الإيجار الذي يتم دفعه لمالكيها من قبل المستأجرين