بعد اعلانها في" "2020 مقتل العنصر الرئيسي لقاتل حسن زيد مليشيا الحوثي تصدر أحكاما بإعدام أربعة أشخاص (أسماء) الوزير الارياني يدين المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في صعده مليشيات الحوثي تطالب عقال الحارات يجمع بيانات مالكي المنازل والعقارات في صنعاء قبل إحياء ذكرى نكبة 21 سبتمبر. شاهد حجم المبالغ التي نهبتها مليشيا الحوثي من ودائع العملاء في البنوك اليمنية تفاصيل الجلسة السادسة لمحاكمة قتلة الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني المجلس الأعلى للحراك الثوري يعلن انسلاخة من مجلس الانفصاليين - نص البيان على ماذا اتفق بن سلمان وبوتين خلال اتصال هاتفي؟ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يختتم زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة عاجل : تحركات أمنية بمحافظة مأرب لترحيل ناشط عماني دخل أراضي الجمهورية اليمنية بطريقه غير شرعية رئيس هيئة الاستخبارات يطالب من ملحقي الدفاع الامريكي والفرنسي بإحياء اتفاق سابق
عمدت مليشيا الحوثي التابعة للنظام الإيراني خلال اليومين الماضيين إلى إلزام عقال الحارات في العاصمة المحتلة صنعاء، بجمع بيانات مالكي المنازل مع ممتلكاتهم وبيانات مالكي العقارات بشكل عام. وأشارت إلى ضرورة رفعها المعلومات التفصيلية إلى مشرفي المناطق، قبل إحياء ذكرى نكبة 21 سبتمبر. وأكدت بدء عقال الحارات في صنعاء وبقية المحافظات، بالنزول إلى حاراتهم وتدوين بيانات كل مالك منزل أو عمارة وغيرها، بالإضافة إلى تدوين المنازل أو المحلات المؤجرة وعن الإيجار الذي يتقاضاه مالكوها من المستأجر. وتابعت أن مليشيا الحوثي تعتزم فرض جبايات جديدة على مالكي المنازل، منها فرض ضرائب وزكاة ودعم فعاليات، معتمدة في التحصيل على كمية الإيجار الذي يتم دفعه لمالكيها من قبل المستأجرين