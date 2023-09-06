تفاصيل الجلسة السادسة لمحاكمة قتلة الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقدت محكمة عتق الابتدائية اليوم الأربعاء في الساعة التاسعة صباحاً الموافق٢٠٢٣/٩/٦م سادس جلساتها لمحاكمة المتهمين بقتل وتصفية الشيخ عبدالله عبدالله الباني يوم عيد الفطر المبارك بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢١م وتم افتتاح الجلسة برئاسة القاضي أحمد القربوع ..

وبعد الافتتاح تأكد القاضي من وصول نسخة من كافة الأدلة لمحامي الدفاع عن المتهمين، ثم قدم محامي أولياء الدم دعوى المطالبة بالحق المدني والشخصي للجرحى، ثم طلب القاضي القربوع من محامي الدفاع عن المتهمين الرد على الدعاوى المقدمة ضدهم ولكن محامي المتهمين صلاح الدياني طالب بمهلة اضافية للرد على الدعاوى الأمر الذي أساء مندوب النيابة العامة المترافع والذي طالب القاضي بالضغط على محامين الدفاع عن المتهمين للإسراع في تقديم ما لديهم واتهامهم بالمماطلة واللعب على عامل الوقت، فقرر القاضي اعطاءهم مهلة أخيرة للجلسة القادمة , ثم قدم محامي المتهمين طلب رسمي للمحكمة يطالب فيه بإحضار مدير أوقاف بيحان ومدير أمن بيحان ومدير عام بيحان ..... ثم رفعت الجلسة الساعة 11:00 ظهراً وتم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الأربعاء الموافق 20 من الشهر الحالي على أن يقدم محامي الدفاع عن المتهمين ما لديهم من ردود على الدعاوى المقدمة ضدهم .

حضر الجلسة مندوب النيابة العامة المترافع علي محسن الخليفي ومحامي أولياء الدم كلاً من: المحامي عبدالسلام الصبيحي والمحامي عبدالله العريف ومحامي المتهمين كلاً من : المحامي صلاح الدياني والمحامي خالد حبتور كما حضر أولاد الشهيد واخوانه واقربائه وعدد من المشايخ والوجاهات وأعيان محافظة شبوة وجمع غفير من المواطنين. 6 سبتمبر 2023 م