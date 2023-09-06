المجلس الأعلى للحراك الثوري يعلن انسلاخة من مجلس الانفصاليين - نص البيان

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اصدر المجلس الأعلى للحراك الثوري اليوم الأربعاء بياناً سياسياً اعلن فيه فض شراكته مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل دولة الإمارات.

وبحسب البيان الذي اطلع علية محرر مأرب برس فقد ارجع المجلس الأعلى للحراك الثوري اسباب فض شراكته مع المجلس الانتقالي "إلى أنه لا يحمل مشروع وطني جنوبي كما يزعم بل مشروعه قروي مناطقي واداه لتنفيذ مخططات لدولة أجنبية على حساب معاناة شعبنا وقضيتنا".



واوضح البيان الذي أصدره أكثر من ثلاثين عضوا في المكتب السياسي واللجنة المركزية بالمجلس الاعلى للحراك الثوري بان "المجلس الانتقالي لا يعترف بالشراكة الوطنية الجنوبية الحقيقية ولم ينفذ ما اتفق عليه ضمن الشراكة الوطنية ويمارس أبشع أنواع الفرز المناطقي القروي النتن ويبني هيكله التنظيمية بشكل مناطقي لبنا منطقة محددة وليس وطن كما يمارس التنفير لكل احرار الجنوب.

مأرب برس يعيد نشر نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم

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ياابناء شعبنا الجنوبي العظيم

ايها الاحرار في كل مكان

اولأ يحزننا كثيرآ مايمر به شعبنا الجنوبي من معاناه وفقر مدقغ وانقطاع الخدمات ونعلن تضامنا المطلق معه وفي حقه المشروع المطالب بحقوقه

ايها الاحرار .

كما يعلم الجميع اننا ننشد وحدة الصف الجنوبي وتوحيد الكلمه الجنوبيه منذو انطلقنا في الثوره الجنوبيه وكان المجلس الاعلى للحراك الثوري اول مكون سياسي حامل لقضية الجنوب محافظآ عليها وعلى مبادائها

وخلال مراحل الثوره حرصنا كثيرآ على وحدة الصف وحافظنا مبدا على التصالح والتسامح الجنوبي اللبنه الاولل للثوره ولازلنا

ابناء الجنوب الاحرار.

اننا حريصين على وحدة الصف الجنوبي لهذا لبينا الدعوه من اجل الوفاق الجنوبي ورحبنا بالتوافق الجنوبي مع المجلس الانتقالي الذي حدث مؤخرآ واعطينا التنازلات لعلنا نكون ويكون هذا الوفاق والشراكه الوطنبه الجنوبيه طوق نجاه لتوحيد الرؤياء لاستعاة دولتنا وانقاذ شعبنا من المعاناه والحرمان ويعيش حياه كريمه عزيزه على ارضه

وبعد عشره اشهر من هذا الوفاق الذي كنا نضن انها شراكه وطنيه حقيقيه لصالح قضية الجنوب واستقلاله ولكن للاسف اكتشفنا عكس هذا من خلال قربنا من المجلس الانتقالي ضمن الوفاق اكتشفنا ان المجلس الانتقالي ليس لديه مشروع وطني جنوبي ولايعمل من اجل قضية الجنوب ولا من اجل الشعب الذي يعاني الأمرين بسبب سياسته الحمقاء بل ان مشروعهم مشروع قروي مناطقي نتن مشروع للسلب والنهب والثرى على حساب قضيتنا الجنوبيه و شعبنا المكلوم



كما ان المجلس الانتقالي لايؤمن بالشراكه الوطنيه الحقيقه بل شراكه حسب مقاسه المناطقي الضيق

وعليه اننا في المجلس الاعلى للحراك الثوري نعلن فض الشراكه مع المجلس الانتقالي ولانعترف باي اتفاقيات معه

وعليه قررنا الأتي/-

1-يعلن المجلس الاعلى للحراك الثوري فض الشراكه مع المجلس الانتقالي نهائيا كما لايعترف باي اتفاقات او صفقات مشبوهه عقدها معهم فادي باعوم

2- يعود المجلس الاعلى للحراك الثوري كما كان حاملا امينآ لقضية الجنوب منذو انطلاق الثوره عام 2007 وسيعقد اجتماع موسع لقياداته .



3- ينوه مجلس الحراك الثوري ان كل من انخرط من اعضاءه بصفوف المجلس الانتقالي لايمثل الانفسه لايمثل المجلس الاعلى للحراك الثوري ويتم تجميد عضويته والغاء اي صفه له

4-يدعو المجلس الثوري من تبقى من اعضاءه الذي لازال عندهم امل في وهم المجلس الانتقالي الى العوده و الالتحاق بمجلسهم الام وهو مرحب بهم

5-يجدد المجلس الاعلى للحراك الثوري رفضه التام لاي تواجد للاحتلال الاجنبي على ارضنا ونطالب برحيله

6-يجدد مجلس الحراك الثوري التحيه لكل الاحرار في الجنوب الرافضين للتبعيه والخنوع للاحتلال ويرحب بكل الاحرار للانضمام الى صفوفه

7-يشيد مجلس الحراك الثوري ببسالة شعبنا الجنوبي وانتفاضته على سلطة الامر الواقع في عدن ونشد على ايديهم لمواصلة النضال حتى استعادة حقوقهم

وهنا نوضح لشعبنا الجنوبي اسباب فض الشراكه/*

1-ان المجلس الانتقالي لايحمل مشروع وطني جنوبي كما يزعم بل مشروعه قروي مناطقي واداه لتنفيذ مخططات لدوله اجنبيه على حساب معاناة شعبنا وقضيتنا

2-ان المجلس الانتقالي لايعترف بالشراكه الوطنيه الجنوبيه الحقيقيه ولم ينفذ ماتفق عليه ضمن الشراكه الوطنيه وبمارس ابشع انواع الفرز المناطقي القروي النتن ويبني هيكله التنظيمية بشكل مناطقي لبنا منطقه محدده وليس وطن كما يمارس التنفير لكل احرار الجنوب

4- فشل ماسمي الحوار الجنوبي وميثاقه الوطني الذي طبخ في غرف مغلقه لحرف مسار الثوره الجنوبيه واهدافها لصالح قوى اقليميه ومحليه لتدوير نفايات نظام عفاش للواجهه عبر هذا الحوار المزعوم

5- لايحمل المجلس الانتقالي مشروع حقيقي سوا هوا النهب والسلب وبناء امبراطوريات ماليه وعقارات في عواصم الدول على حساب معاناة شعبنا لجنوبي فتراه يبيع الوهم ما بين استقلال الجنوب والشراكه مع حكومة الاحتلال

6-ان المجلس الانتقالي هوا سبب رئيسي في معاناة شعبنا وتعذيبه شتا انواع العذاب وهوا السبب في ضرب النسيج الاحتماعي الجنوبي وتشويه التصالح والتسامح الجنوبي بسبب طاعته العميا للاحتلال

قيادات المجلس الاعلى للحراك الثوري التي اقرة البيان

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1--محمد دمبع النخعي

نائب رئيس المكتب السياسي للمجلس الاعلى للحراك الثوري رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة ابين

اعضاء المكتب السياسي واللجنه المركزيه

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2-الشيخ علي عبدالله الحوشبي

3- العميد الركن عبدالله الشقفه الزامكي

4-المحاميه نورا جمال العمودي

5- المهندس عبدالحكيم محفوظ بازغامه

6-حيدره الشعبي اليافعي

7-الاستاذه ريما محمد سعيد

8- محمد علي سالم الكعلولي

9-الدكتور ناصر محمد ناصرالنخعي

10-علوي مهدي بارحمه

11--ملهم فضل سلام الردفاني

12-المهندس فرج يسلم بلسود

13-نصر عبدالله حيدره معور

14-حسين محمد القمع

15-علي عوض محمد مسود

16-فضل محمد حازع الدغاري

17-جلال محمد ناصر عمير

18رشاد ناصر صلاح الجعدني

19-الشيخ علي محمد احمد المحشر

20-علي عبدالله صالح مجرح

21-عبدالله جازع الفطحاني

22-محمد عوض هادي

23- العقيد رياض علي عوض السليماني

24-جلال عبادي عوض صالح الردفاني

25-صدام عمر الخضر عمر الدعوسي

26-هاني الخضر دمبع علي

27مشكور احمد محمد فضل المليشي

28-حلمي صالح العطل

29-صالح عبدالله مسود عمير

30-عبدالله محمد علي خالد