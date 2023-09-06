على ماذا اتفق بن سلمان وبوتين خلال اتصال هاتفي؟

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

تفاصيل مكالمة بن سلمان وبوتين

وبحث ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون معها.

كما أكد الجانبان على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السعودية وروسيا تمديد تخفيض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام، رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع.

وستمدد روسيا قرارها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يومياً، في حين ستمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً.

تعليقاً على الإعلان السعودي الروسي المشترك، أشار تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، أن هذه الخطوة التي تهدد بإثارة المخاوف من التضخم على مستوى العالم، هي أحدث جهد يبذله اثنان من أكبر منتجي النفط في العالم لتعزيز الأسعار على الرغم من أن معظم دول العالم تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة

ورجح التقرير أن يثير ذلك توترات مع البيت الأبيض، الذي انتقد تعاون المملكة الوثيق مع روسيا.

كما شدد على أن إدارة بايدن، تحرص على إبقاء أسعار محطات الوقود تحت السيطرة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حيث أصبح التضخم وتكاليف الوقود هدفين رئيسيين لهجوم الحزب الجمهوري.

وذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال بعد إعلان السعودية إنه “لا توجد خطط لعقد اجتماع ثنائي يجمع الرئيس جو بايدن، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين بنهاية هذا الأسبوع في نيودلهي، وإن إعلان الخفض الطوعي لن يغير ذلك”.

