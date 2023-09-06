المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يختتم زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين ومجموعة من الفاعلين اليمنيين.

وتأتي الزيارة كجزء من جهود المبعوث الأممي المبذولة لتعزيز الحوار البنّاء مع الجهات اليمنية والإقليمية الفاعلة لاستئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة. كما التقى المبعوث غروندبرغ خلال زيارته لأبو ظبي، بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية خليفة شاهين، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق تقدم نحو سلام دائم وأهمية العمل على سلام واستقرار اليمن لضمان أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وتضمنت الزيارة لقاءات مع محافظ شبوة عوض بن الوزير ومسؤولين يمنيين بارزين. وشدد المبعوث خلال المناقشات على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير من شانها تحسين الظروف المعيشية في اليمن، وتنفيذ وقف إطلاق للنار على الصعيد الوطني، وبدء عملية سياسية للتوصل إلى تسوية سلمية وشاملة للنزاع

واستأنفت الأمم المتحدة، مؤخرا، مشاوراتها مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فيما كثف سفراء دول دائمة العضوية بمجلس الامن لقاءاتهم مع مسؤولي الحكومة في مسعى لتحقيق تقدم ينهي الجمود المستمر في مسار عملية السلام. وتكثفت منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.