عاجل : تحركات أمنية بمحافظة مأرب لترحيل ناشط عماني مؤيد للمليشيات الحوثية دخل أراضي الجمهورية اليمنية بطريقه غير شرعية

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر امنية خاصة بمحافظة مأرب ان اجهزة الامن القت القبض على الرحالة والناشط العماني حارث الشريقي بسبب دخوله الى اراضي الجمهورية اليمنية بطريقه غير شرعية .

وأضاف المصدر لمارب برس ان الناشط العماني دخل اليمن بدون جواز سفر، واكد المصدر ان اجهزة الأمن رفعت بالقضية الى الجهات العليا حسب وصفه ، بهدف السماح بالبدء بإجراءات ترحيله الى بلده سلطنة عمان، وتسليمه لهم عبر الجهات المختصة.

ويعد الناشط العماني حارث الشريقي احد العناصر الشيعية المؤيدة للمليشيات الحوثية ويتفاخر بدعمه لها ، ونشر مؤخرا صور له وهو في العاصمة المحتلة صنعاء وهو مدجج بالأسلحة ومرتديا الزي اليمني.