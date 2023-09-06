عاجل : تحركات أمنية بمحافظة مأرب لترحيل ناشط عماني مؤيد للمليشيات الحوثية دخل أراضي الجمهورية اليمنية بطريقه غير شرعية رئيس هيئة الاستخبارات يطالب من ملحقي الدفاع الامريكي والفرنسي بإحياء اتفاق سابق مؤتمر صنعاء يدخل مرمى النيران الحوثية برلماني في صنعاء يكشف عن مساعٍ حوثية لحل مجلس النواب أُمّ يمنية تحتضن طفليها بعد فراق قسري دام ثلاث سنوات شاهد بالصورة لحظة اللقاء ومن الخاطف عدن.. الرئيس يجتمع بوزير الدفاع وقائد المنطقة الرابعة ويوجه للحوثيين رسالة تحذيرية تغييرات مثيرة للإهتمام وميزات جديدة قريبا على واتساب المنتخب اليمني يحصد أول ثلاث نقاط بالفوز 3-0 على سنغافورة.. شاهد أهداف المباراة بحوزته مادة الشبو وكبتاجون وعملات اجنبية.. تاجر مخدرات يقع في قبضة أمن المهرة خامسة دولة أجنبية جديدة تعلن فتح سفارة لها في القدس
كشفت مصادر امنية خاصة بمحافظة مأرب ان اجهزة الامن القت القبض على الرحالة والناشط العماني حارث الشريقي بسبب دخوله الى اراضي الجمهورية اليمنية بطريقه غير شرعية .
وأضاف المصدر لمارب برس ان الناشط العماني دخل اليمن بدون جواز سفر، واكد المصدر ان اجهزة الأمن رفعت بالقضية الى الجهات العليا حسب وصفه ، بهدف السماح بالبدء بإجراءات ترحيله الى بلده سلطنة عمان، وتسليمه لهم عبر الجهات المختصة.
ويعد الناشط العماني حارث الشريقي احد العناصر الشيعية المؤيدة للمليشيات الحوثية ويتفاخر بدعمه لها ، ونشر مؤخرا صور له وهو في العاصمة المحتلة صنعاء وهو مدجج بالأسلحة ومرتديا الزي اليمني.