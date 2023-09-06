رئيس هيئة الاستخبارات يطالب من ملحقي الدفاع الامريكي والفرنسي  بإحياء اتفاق سابق

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي اليوم الأربعاء، مع ملحق الدفاع الأمريكي الجديد لدى اليمن المقدم ستيوارت بيبلز لمناقشة التعاون بين البلدين وخاصة في مجال التدريب والتأهيل.

وفي اللقاء طالب رئيس هيئة الاستخبارات باعادة الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل كما كان قبيل انقلاب ميليشيات الحوثي الارهابية وخاصة فيما يخص الاستخبارات العسكرية.

واشاد اليافعي بالدور الامريكي المساند لليمن وخاصة في مجال مكافحة الارهاب والقرصنة البحرية. واكد المحلق الامريكي حرص بلاده على دعم جهود بناء القوات المسلحة اليمنية.

وفي سياق اخر بحث رئيس هيئة الاستخبارات مع ملحق الدفاع الفرنسي لدى اليمن المقدم جنيد غودي، مستجدات الأوضاع العسكرية على الساحة اليمنية والتعاون بين البلدين في مجال التدريب والتأهيل.

حضر اللقاءان مساعد رئيس الهيئة لشؤون التدريب والتأهيل العميد الركن صالح العمري والملحق العسكري اليمني بالرياض العميد الركن يحيى الوعيل.