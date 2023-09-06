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أُمّ يمنية تحتضن طفليها بعد فراق قسري دام ثلاث سنوات شاهد بالصورة لحظة اللقاء ومن الخاطف

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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بعد ثلاث سنوات من الفراق استطاعت أم يمنية أن تحتضن طفليها في محافظة المهرة- شرقي اليمن- وتلتئم بهما من جديد.

وقالت إدارة البحث الجنائي في المهرة؛ إنها استقبلت شكوى من امرأة بفقدان طفليها منذ 3 سنوات، بعد أن خطفهما والدهما وتركهما في مكان مجهول في اليمن، ثم هاجر إلى أمريكا.

وبعد جهود استمرت شهرًا كاملًا، تمكنت الإدارة من العثور على طفلين يطابقان الأسماء والصفات التي وصفتها الأم، لدى رجل قال إن والدهما تركهما عنده وغادر.

وبعد التحقق من هوية الطفلين، والحصول على موافقة النيابة العامة، تم نقلهما إلى إدارة البحث الجنائي بصحبة الرجل الذي كان يعتني بهما.

وعندما أُبلغت الأم بالخبر، جاءت بسرعة إلى المكان، ولما رأت طفليها اندفعا نحوها، ضمتهما إليها في مشهد مؤثر

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