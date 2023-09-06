عدن.. الرئيس يجتمع بوزير الدفاع وقائد المنطقة الرابعة ويوجه للحوثيين رسالة تحذيرية

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، المليشيات الحوثية من تداعيات تصعيدها العسكري، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، على امن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

جاء ذلك في اجتمع عقده الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم الاربعاء في قصر معاشيق ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وذلك بحضور المفتش العام اللواء الركن عادل القميري، وفق وكالة سبأ.

وفي الاجتماع وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة وزارة الدفاع، والمنطقة العسكرية الرابعة امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، والامنية والعسكرية، بما في ذلك الجهود التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمبعوثان الاممي والاميركي لتجديد الهدنة واحياء مسار السلام، والتعنت المستمر من جانب المليشيات الحوثية ازاء هذه الجهود.

واثنى الرئيس على الجاهزية القتالية العالية لوحدات المنطقة العسكرية الرابعة، وكافة التشكيلات والوحدات المساندة لها التي وجهت وماتزال ردعا حاسما ضد المليشيات الحوثية على كافة محاور وجبهات المنطقة دفاعا عن الجمهورية والحرية، والعزة، والكرامة.

وحث الرئيس القادة العسكريين على التحلي بمزيد من اليقظة، والتصدي لمخططات المليشيات الحوثية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها، وتعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين كافة الوحدات العسكرية والامنية، وكذلك الحاضنات، والمجتمعات المحلية في مختلف انحاء الوطن.

وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن، والمقاومة الشعبية، وتضحياتها الكبيرة المسنودة بدعم سخي من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس ان معركة الشعب اليمني ضد مشروع الامامة، مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق اهدافها كاملة في تحرير كافة الاراضي، واستعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب، والانتصار لقيم الجمهورية، والشراكة، والمواطنة المتساوية.

واكد دعم وتضامن مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة مع كافة القوى والاصوات الحية المطالبة بالحرية، والعدالة، وسبل العيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية، وفي المقدمة حقها في الحصول على رواتبها المنتظمة دون قيد او شرط.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس من وزير الدفاع والمفتش العام، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، وقيادات المنطقة الى ايجاز حول الموقف العسكري، ومستوى الجاهزية القتالية والتسليحية، والتموينية في مختلف الجبهات، معربين عن تقديرهم الكبير لفخامة الرئيس واعضاء مجلس القيادة على الدعم والرعاية التي يحظى بها منتسبي القوات المسلحة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، ومدير مكتب القائد الاعلى اللواء الركن احمد العقيلي.