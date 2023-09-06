تغييرات مثيرة للإهتمام وميزات جديدة قريبا على واتساب

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 279

يخضع تطبيق "واتس آب" لتغييرات رئيسية مثيرة للاهتمام، مع ميزات تصميم جديدة يقال إنها ستكون متوفرة على "آيفون" و"أندرويد".

ويزعم المسربون أن "واتس آب" قد يشهد تغييرا كاملا في الأشهر المقبلة، مع سلسلة من تعديلات التصميم قيد التنفيذ، بما في ذلك ألوان وأزرار جديدة، على الرغم من أن موقع WABetaInfo يكشف أن هذه التغييرات قد تختلف في البداية من جهاز إلى آخر.

ويقال إن تصنيف الرسائل إلى "الكل" و"غير مقروءة" و"شخصية" و"أعمال"، ربما تكون متاحة على "آيفون" و"أندرويد".

وكتب WABetaInfo: "يسعدنا جدا أن نعلن أن "واتس آب" يعمل أخيرا على تحسين واجهة التطبيق من خلال إعادة التصميم، التي تتضمن أزرارا مُجددة، ما سيجعل الواجهة أكثر حداثة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم "واتس آب" أيضا إضافة ميزة فرز المحادثات".

وفي حين أن العديد من الميزات لا تزال في مراحل التطوير، يزعم المسربون أن بعضها يتم اختباره على نسخة بيتا من "واتس آب" - برنامج اختبار يسمح للمستخدمين بتجربة الميزات قبل إصدارها على نطاق أوسع.

وهناك صور مسربة تكشف أيضا اختبار الألوان الجديدة على نطاق أوسع على إصدارات iOS من "واتس آب"، مع تبديل الإشعارات والطوابع الزمنية وعلامات التبويب من اللون الأزرق إلى ظل أكثر ملاءمة للعلامة التجارية باللون الأخضر.

وفي الوقت نفسه، يقال إن ما يسمى باختبار أندرويد "2.23.18.18" قام بتجربة عنوان قائمة جديد مع اسم التطبيق باللون الأخضر في الأعلى.

وبحثت اختبارات أخرى أيضا في خيارات الحسابات المتعددة أيضا، ما يعني أن ملفات التعريف المتعددة ستعمل على جهاز واحد في المستقبل.

وإذا كان هذا صحيحا، فإنه سيجعل "واتس آب" يتماشى مع "تويتر"، أو "X" حاليا، ما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الحسابات المختلفة في غضون ثوان.

ويقال إن الميزات الجديدة ما تزال في مراحل التطوير، وليست جاهزة بعد لمستخدمي الإصدار التجريبي.

لكن خيارات الحسابات المتعددة لنظام "أندرويد" متاحة حاليا للبعض، وسيتم طرحها على نطاق أوسع في الأيام المقبلة، كما يزعم المسربون.

المصدر: ديلي ميل