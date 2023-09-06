المنتخب اليمني يحصد أول ثلاث نقاط بالفوز 3-0 على سنغافورة.. شاهد أهداف المباراة بحوزته مادة الشبو وكبتاجون وعملات اجنبية.. تاجر مخدرات يقع في قبضة أمن المهرة خامسة دولة أجنبية جديدة تعلن فتح سفارة لها في القدس وقت استحواذه على تويتر.. تقرير يكشف القرض الملياري لـ ماسك حرب الموبايلات تستعر.. الصين تمنع موظفيها من حمل هذا النوع من التلفونات أسعار النفط تصل أعلى مستوى في نحو عام بعد قرار السعودية وروسيا بسبب الحرب .. قتل 100 ألف بهذه الدولة الإفريقية واشنطن تعلن عن وفد لها يصل السعودية لبحث التطبيع وحرب اليمن حملة حوثية جديدة تستهدف ما تبقى من دور القرآن الكريم في 3 محافظات الكشف عن 4 أسباب وراء إقالة وزير الدفاع الأوكراني
فاز المنتخب اليمني الأولمبي على نظيره السنغافوري بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الاربعاء في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا المقرر إقامتها في قطر والمبياد باريس 2024 تحت 23 سنة، .
وتمكن منتخبنا من انهاء المباراة في شوطها الأول عبر تسجيل كابتن المنتخب أحمد ماهر هدفين في الدقيقتين 31 و 45 وحمزة محمد حنش في الدقيقة 42.
ويتصدر منتخبنا المجموعة برصيد 3 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة غوام وفيتنام، البلد المستضيف، المقرر انطلاقها في الساعة 3 بتوقيت صنعاء، ويواجه منتخبنا يوم السبت المقبل المستضيف فيتنام.