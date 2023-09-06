المنتخب اليمني يحصد أول ثلاث نقاط بالفوز 3-0 على سنغافورة.. شاهد أهداف المباراة

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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فاز المنتخب اليمني الأولمبي على نظيره السنغافوري بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الاربعاء في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا المقرر إقامتها في قطر والمبياد باريس 2024 تحت 23 سنة، .

وتمكن منتخبنا من انهاء المباراة في شوطها الأول عبر تسجيل كابتن المنتخب أحمد ماهر هدفين في الدقيقتين 31 و 45 وحمزة محمد حنش في الدقيقة 42.

ويتصدر منتخبنا المجموعة برصيد 3 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة غوام وفيتنام، البلد المستضيف، المقرر انطلاقها في الساعة 3 بتوقيت صنعاء، ويواجه منتخبنا يوم السبت المقبل المستضيف فيتنام.

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