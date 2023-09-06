المنتخب اليمني يفوز 3-0 على سنغافورة.. شاهد أهداف المباراة بحوزته مادة الشبو وكبتاجون وعملات اجنبية.. تاجر مخدرات يقع في قبضة أمن المهرة خامسة دولة أجنبية جديدة تعلن فتح سفارة لها في القدس وقت استحواذه على تويتر.. تقرير يكشف القرض الملياري لـ ماسك حرب الموبايلات تستعر.. الصين تمنع موظفيها من حمل هذا النوع من التلفونات أسعار النفط تصل أعلى مستوى في نحو عام بعد قرار السعودية وروسيا بسبب الحرب .. قتل 100 ألف بهذه الدولة الإفريقية واشنطن تعلن عن وفد لها يصل السعودية لبحث التطبيع وحرب اليمن حملة حوثية جديدة تستهدف ما تبقى من دور القرآن الكريم في 3 محافظات الكشف عن 4 أسباب وراء إقالة وزير الدفاع الأوكراني
ضبطت قوات مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، متهم بترويج المخدرات يدعى (م . م . خ)، في مدينة الغيضة، وبحوزته 90 جراما من مادة الشبو، و 55 حبة كبتاجون، ومبالغ مالية بعملات مختلفة.
وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات في المهرة النقيب عارف العوبثاني، أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة ورصد لتحركات المتهم والذي يعد أحد أكبر وأخطر المروجين للمخدرات .. مؤكدا أنه تم فتح محضر ضبط وتفتيش وتحريز المواد المضبوطة.