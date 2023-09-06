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بحوزته مادة الشبو وكبتاجون وعملات اجنبية.. تاجر مخدرات يقع في قبضة أمن المهرة

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
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ضبطت قوات مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، متهم بترويج المخدرات يدعى (م . م . خ)، في مدينة الغيضة، وبحوزته 90 جراما من مادة الشبو، و 55 حبة كبتاجون، ومبالغ مالية بعملات مختلفة. 

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات في المهرة النقيب عارف العوبثاني، أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة ورصد لتحركات المتهم والذي يعد أحد أكبر وأخطر المروجين للمخدرات .. مؤكدا أنه تم فتح محضر ضبط وتفتيش وتحريز المواد المضبوطة.

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