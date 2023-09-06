خامسة دولة أجنبية جديدة تعلن فتح سفارة لها في القدس وقت استحواذه على تويتر.. تقرير يكشف القرض الملياري لـ ماسك حرب الموبايلات تستعر.. الصين تمنع موظفيها من حمل هذا النوع من التلفونات أسعار النفط تصل أعلى مستوى في نحو عام بعد قرار السعودية وروسيا بسبب الحرب .. قتل 100 ألف بهذه الدولة الإفريقية واشنطن تعلن عن وفد لها يصل السعودية لبحث التطبيع وحرب اليمن حملة حوثية جديدة تستهدف ما تبقى من دور القرآن الكريم في 3 محافظات الكشف عن 4 أسباب وراء إقالة وزير الدفاع الأوكراني اشتعال حرب المسيرات من جديد ولكن بطريقة عنيفة.. ورسيا تكشف عن تدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية الكشف عن تفاصيل في تعديل وحيد قد يمنع ترامب من الرئاسة
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء بأن الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك لجأ إلى شركة صناعة الصواريخ للحصول على قرض بمليار دولار في الوقت الذي كان يستحوذ فيه على شركة التواصل الاجتماعي تويتر التي تغير اسمها لاحقا إلى "إكس".
ونقلت الصحيفة عن وثائق اطلعت عليها أن سبيس إكس وافقت على القرض الذي كان مدعوما ببعض أسهمه فيها في أكتوبر/تشرين الأول، وأن ماسك سحبه بالكامل في نفس الشهر.
وقال تقرير الصحيفة إن ماسك سدد المليار دولار مع الفوائد للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني، وإنه لم يتسن تحديد سبب القرض، وفق "رويترز".
ولم ترد "سبيس إكس" ولا منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد على طلب رويترز للتعليق.
أبرم ماسك في العام الماضي صفقة بقيمة 44 مليار دولار لتحويل تويتر إلى شركة خاصة واستحوذ على ملكية منصة التواصل الاجتماعي بإقالة كبار المسؤولين التنفيذيين على الفور