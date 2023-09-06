اشتعال حرب المسيرات من جديد ولكن بطريقة عنيفة.. ورسيا تكشف عن تدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية المركزية قامت بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية في منطقة الجبهة في كراسني ليمان في إقليم الدونباس.

وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية "في إطار عملياتهم القتالية لتأمين تحرك وحدات المشاة الميكانيكية التابعة للمجموعة، قامت قوات الدفاع الجوي المجهزة بمنظومة ’تور-م1‘ في المنطقة العسكرية المركزية بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للعدو خلال الأشهر القليلة الماضية في اتجاه كراسني ليمان خلال العمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عنه.

أضافت الوزارة أن طاقم النظام الصاروخي يستخدم معدات الرادار التي تتيح اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة والطائرات المسيرة ذات الغرض الاستطلاعي والهجومي في الجو.

أوضحت الوزارة إن دقة العمليات القتالية تسمح بتدمير ما يصل إلى 8 أهداف جوية بواسطة مجموعة قتالية واحدة، ثم يتم سحب النظام من الخدمة وإرساله إلى منطقة التعبئة لإعادة تزويده بالذخيرة.

وفي كييف، أعلت الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم جوي فوق العاصمة.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، عبر تلغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في صد هجوم جوي روسي على كييف.

سمع شهود من رويترز عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي.

كانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية حتى الساعة 05:50 صباحا بالتوقيت المحلي.

حاكم كييف قال إن صواريخ أطلقتها روسيا اتجهت صوب المدينة. من ناحيته، قال الجيش الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم جوي فوق كييف.

وفي جنوب أوكرانيا، تحدثت وسائل إعلام أوكرانية، عن وقوع عدة انفجارات في مدينة كيليا بمقاطعة أوديسا، حيث يوجد ميناء نهري ومصنع كبير لبناء وإصلاح السفن. قال حاكم أوديس إن شخصا قتل وتضررت البنى التحتية في هجوم جوي روسي على ميناء إسماعيل على نهر الدانوب.

قالت صحيفة "زِركالو نيدييلي" في قناتها على تلغرام: "سمعت أصوات انفجارات قوية في مدينة كيليا بمنطقة أوديسا". في وقت سابق، أفادت "زِركالو نيدييلي" أيضا عن سماع دوي انفجارات في مدينة ريني بمقاطعة أوديسا، حيث يقع الميناء التجاري