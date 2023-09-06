في عملية نوعية ومثيرة … فلسطينون يفجرون بوابة موقع ملكة العسكري الإسرائيلي شرقي غزة

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فجر عدد من الشباب الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، بوابة موقع "ملكة" الإسرائيلي العسكري شرقي غزة، ردا على تقرير عن إجبار قوات إسرائيلية لـ5 فلسطينيات على التعري تحت التهديد.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة "شهاب" للأنباء بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت اليوم الثلاثاء، الشبان خلال مشاركتهم في تظاهرة غاضبة، بمخيم العودة "ملكة" شرق مدينة غزة".

وذكرت وكالة "شهاب" أن "قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز صوب الشبان في منطقة مخيم ملكة، فيما لم يبلغ عن نقل إصابات لمستشفيات القطاع". وأشارت الوكالة إلى أن "الشباب الثائر فجروا خلال التظاهرة، بوابة موقع "ملكة" العسكري بالعبوات، انتقاما لحرائر الخليل".

وحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، أجبرت مجندتان ملثمتان في الجيش الإسرائيلي، كانتا تحملان السلاح ويرافقهما كلب مدرب على الهجوم، خمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، على خلع ملابسهن بالكامل، كل واحدة على حدة، والتجول أمامهما عاريات، في أعقاب مقابلة النساء وأفراد من العائلة الفلسطينية