الأمم المتحدة: أكثر من 272 ألف نازح ولاجئ باليمن معرضون للخطر ..تفاصيل مركز الإنذار المبكر بحضرموت يتوقع تأثر عدد من المحافظات لهذا السبب الحراك الثوري يرفض صفقة الحكومة في بيع شركة عدن نت عرض خيالي جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح.. يشمل حوافز عدة مقتل مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في مارب رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجة باعتماد الموازنة المناسبة للسلطة القضائية من العام القادم مليشيا الحوثي تفرض وصايتها العقائدية على إحدى الجامعات الخاضعة لسيطرتها مليشيات الحوثي تقر بمصرع 13 ينتحلون رتباً عسكريّة مختلفة (أسماء دعم أمريكي ضخم لليمن ..تفاصيل تقرير حقوقي يوثق( 2997) حالة انتهاك في اليمن
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إن أكثر من ربع مليون نازح ولاجئ في اليمن، سيحرمون من المساعدات والحماية المنقذة للحياة خلال الفترة القادمة بسبب نقص التمويل.
وذكرت المفوضية، في بيان أصدرته أمس الاثنين، حول احتياجات التمويل الحاسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2003: "فجوة التمويل الحرجة التي نعانيها في تنفيذ التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن ستؤدي إلى حرمان 272 ألف من النازحين واللاجئين الأكثر ضعفاً في البلاد من المساعدات النقدية والطارئة متعددة الأغراض والحماية خلال الفترة القادمة من العام الجاري".
وأضاف البيان أن النازحين واللاجئين في اليمن يوجهون مخاطر متزايدة بسبب انعدام الأمن والانهيار الاقتصادي ومحدودية توفر الخدمات الأساسية، ومع نقص التمويل سيترك الكثير منهم دون المساعدات والخدمات الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
وناشدت المفوضية، الجهات المانحة بالحصول على 39 مليون دولار حتى تتمكن من مواجهة الاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين في اليمن خلال الفترة القادمة.