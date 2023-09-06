الأمم المتحدة: أكثر من 272 ألف نازح ولاجئ باليمن معرضون للخطر ..تفاصيل

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إن أكثر من ربع مليون نازح ولاجئ في اليمن، سيحرمون من المساعدات والحماية المنقذة للحياة خلال الفترة القادمة بسبب نقص التمويل.

وذكرت المفوضية، في بيان أصدرته أمس الاثنين، حول احتياجات التمويل الحاسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2003: "فجوة التمويل الحرجة التي نعانيها في تنفيذ التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن ستؤدي إلى حرمان 272 ألف من النازحين واللاجئين الأكثر ضعفاً في البلاد من المساعدات النقدية والطارئة متعددة الأغراض والحماية خلال الفترة القادمة من العام الجاري".

وأضاف البيان أن النازحين واللاجئين في اليمن يوجهون مخاطر متزايدة بسبب انعدام الأمن والانهيار الاقتصادي ومحدودية توفر الخدمات الأساسية، ومع نقص التمويل سيترك الكثير منهم دون المساعدات والخدمات الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

وناشدت المفوضية، الجهات المانحة بالحصول على 39 مليون دولار حتى تتمكن من مواجهة الاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين في اليمن خلال الفترة القادمة.